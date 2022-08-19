بولندا تجري تحقيقا موسعا في طحالب على صلة بنفوق أطنان من الأسماك

أعلنت وزيرة البيئة البولندية آنا موسكفا، اليوم الجمعة، عن تحقيق مكثف فيما تسبب في انتشار سريع لطحالب معينة يشتبه في تسببها في نفوق أعداد ضخمة من الأسماك في نهر أودر.

ووفقا لوكالة الأنباء البولندية "بي أيه بي"، قالت الوزيرة في مؤتمر صحفي إن الهدف هو معرفة كيف دخلت هذه الكائنات الدقيقة، التي يطلق عليها الطحالب الذهبية، إلى مياه النهر.

وقالت موسكفا إنه سيتم تقديم جهود لإزالة الطحالب ومنع حدوثها مستقبلا في الأنهار البولندية.

وبدأت تتكشف كارثة بيئية لا تزال غير واضحة المعالم إلى حد كبير منذ الأسبوع الماضي في نهر أودر، الذي يشكل جزءا من الحدود الألمانية البولندية. وتم اكتشاف أطنان من الأسماك النافقة. وهي كمية كبيرة أثارت ذعر السكان والشركات محليا.

ووفقا للوزيرة البولندية، عثر على الطحالب الذهبية خلال عملية فحص مجهرية لعينات من المياه.

وقالت إن نمو هذه الطحالب يمكن أن يؤدي إلى تراكم السموم التي تقتل الكائنات المائية مثل الأسماك وبلح البحر، ولكنها ليست ضارة بالبشر.