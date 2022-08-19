غلق 5 منشآت طبية مخالفة وإنذار 6 أخرى بقوص

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة قنا، من غلق 5 منشآت طبية مخالفة وإنذار 6 منشآت صحية أخرى أثناء متابعة ترخيص وسلامة المنشآت الطبية بمركز قوص.

وقال وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجي تاوضروس صالح - في تصريح صحفي مساء اليوم /الخميس/ - إن الإدارة تابعت عدداً من المنشآت الطبية وثبت مخالفتها للقانون والتي تقرر غلقها وفقا لأحكام القانون المُنظم لعمل المنشآت الطبية الخاصة وإدارتها بدون ترخيص.

من جانبه أوضح مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية الدكتور مصطفي فؤاد، أن الإدارة وضعت خطة تضمن تكثيف المُتابعة المُستمرة لجميع المنشآت الخاصة بالمحافظة؛ للتأكد من الخدمات الطبية المناسبة للمواطنين؛ حفظا لسلامتهم وصحتهم.