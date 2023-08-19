سباح سوري ينسحب من بطولة العالم في اليابان بسبب وجود لاعب إسرائيلي

انسحب السباح السوري الدولي همام هاشم معلا، من سباق 200 م فراشة في بطولة العالم للسباحة الماسترز في اليابان، بسبب وجود لاعب إسرائيلي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء السبت، شارك معلا في السباق الأول 100 م فراشة، الذي لم يكن مقرراً مشاركته به لكونه خارج اختصاصه، علماً أن مشاركته الأساسية وتحضيراته كانت ضمن سباق 200 م فراشة؛ الذي انسحب منه رسمياً بسبب وجود سباح إسرائيلي في السباق نفسه.

وهمام معلا من مواليد دمشق 1973، وهو من سباحي المنتخب الوطني السوري للمسافات الطويلة منذ عام 1990 وحتى عام 2004، وشارك في العديد من البطولات المحلية والدولية والقارية وحقق ألقاب بطولات الجمهورية في سباقات الفراشة منذ عام 1990 وحتى 2004.

ونال ذهبيتين وفضيتين في بطولة الفجر الدولية 1990، والمركز السادس في بطولة العالم بالأرجنتين لمسافة 88 كم عام 1997، والمركز الثالث في سباق اليونان الدولي لمسافة 30 كم عام 1988، والمركز الخامس في بطولة العالم 25 كم في اليابان 1999، و المركز الثاني في بطولة العالم بكندا لمسافة 15 كم عام 2000.

وعبر بحر المانش ذهاباً وإياباً بين إنجلترا وفرنسا عام 2001 فرق، ونال المركز الأول في بطولة آسيا للسباحة الطويلة بقطر 2002 فرق، والميدالية البرونزية في الكويت 2004، وهو رئيس اتحاد السباحة السوري حالياً.

ويتحضر السباح همام معلا، حالياً للمشاركة في بطولة العالم للسباحة في قطر 2024.