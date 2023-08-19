 شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعترف بجريمة حفر عناصرها نجمة داوود على وجه شاب فلسطيني - بوابة الشروق
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شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعترف بجريمة حفر عناصرها نجمة داوود على وجه شاب فلسطيني

وكالات:
نشر في: السبت 19 أغسطس 2023 - 8:01 م | آخر تحديث: السبت 19 أغسطس 2023 - 8:01 م

اتهم محامي شاب فلسطيني من مخيم شعفاط بالقدس الشرطة الإسرائيلية بحفر نجمة داوود على وجه موكله خلال عملية اعتقال شارك فيها 16 ضابطا تعرض خلالها الشاب الفلسطيني للضرب المبرح.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن "الشرطة اعتقلت الشاب الفلسطيني، الذي لم يكشف عن اسمه، يوم الأربعاء 16 أغسطس".

وقال فاديم شوب، محامي المعتقل، إن موكله عرض يوم الخميس الماضي، أمام محكمة جزئية في القدس، وكانت آثار الاعتداء تغطي كامل جسده، وقال إن 16 عنصرا من الشرطة قاموا بتعنيفه بعد اقتحام منزله، و غطوا وجهه بقطعة قماش، قبل أن يحفروا على خده علامة نجمة داوود، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأمر القاضي بإجراء تحقيق في الواقعة.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنه بسبب مقاومة الشاب الفلسطيني العنيفة، استخدم عناصرها القوة خلال الاعتقال، موضحة أن "حفر نجمة داوود على وجه الشاب جاء بسبب ضربات تلقاها من شرطي إسرائيلي بواسطة حذائه".

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