ريال مدريد يبحث عن الفوز الثاني تواليا أمام ألميريا بالدوري الإسباني

يواجه نادي ريال مدريد، مساء اليوم السبت، فريق ألميريا، على ملعب «ألعاب البحر الأبيض» في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ويسعى النادي الملكي بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، من أجل منح الفريق الثقة، والسعي قدما نحو صدارة الليجا، والاحتفاظ بها بشكل كبير من أجل استعاد اللقب، الذي فقده الموسم الماضي لغريمه التقليدي نادي برشلونة.

ونجح الريال في تحقيق الانتصار بأولى مبارياته بالموسم الجديد من الليجا، على حساب أتلتيك بلباو، والتي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي على ملعب سان ماميس، حيث سجل هدفي الريال البرازيلي رودريجو جوس في الدقيقة 28 والوافد الجديد الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 36.

وعلى الجانب الأخر يبحث، ألميريا عن تحقيق الانتصار الأول له في الموسم الجديد من الدوري، بعد أن تلقى الخسارة أمام رايو فاليكانو بهدفين دون رد، في المباراة التي أقُيمت يوم الجمعة الماضية في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد 2023/2024.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي، أعلن عن قائمة النادي الملكي لمباراة ألميريا، والتي شهدت تواجد للوافد الجديد الإسباني كيبا أريزابالاجا، حيث ضم الإيطالي كلا من:

حراسة المرمى: أندريا لونين – كيبا أريزابالاجا – فران جونزاليس

خط الدفاع: داني كارفاخال – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجر

خط الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – نيكو باز

خط الهجوم: فينيسوس جونيور – رودريجو جوس – خوسيليو – براهيم دياز