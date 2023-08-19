اندلعت حرائق غابات مجددا في اليونان اليوم السبت.

واستعر حريق كبير للغاية، اليوم، في منطقة ريفية قرب مدينة ألكساندروبوليس الساحلية شمال شرقي البلاد، حيث تم إخطار سكان عدة قرى ومناطق بالاستعداد لإجلاء محتمل عبر رسائل نصية.

وتم إخلاء ثماني قرى حتى بعد ظهر اليوم، وإغلاق الطريق السريع القريب بسبب كثافة الدخان. وتم إرسال سبع طائرات إطفاء حريق ومروحيتين فضلا عن 31 سيارة إطفاء.

واندلع حريق آخر قرب مدينة سالونيكا بعد ظهر اليوم، مما أحدث أضرارا في بلدة لانجاداس.

وأحصت دائرة الإطفاء أمس الجمعة وحده 44 حريق غابات، وفقا لإعلانها عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وحذرت هيئة الدفاع المدني اليونانية من خطر أشد من نشوب حرائق غابات غدا الأحد، مشيرة إلى أن مستوى الخطر مرتفع للغاية في شمال غربي شبه جزيرة بيلوبونيز، في منطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا وفي جزيرة يوبوا وفي خالكيذيكي، منطقة العطلات ذات الشعبية شمالي البلاد. ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق المتضررة رياحا عاتية غدا.

وضربت موجة حارة جديدة اليونان اليوم، بعدما شهدت حرارة مرتفعة للغاية وجفافا لمدة طويلة في شهري يوليو وأغسطس في أرجاء عديدة من البلاد.