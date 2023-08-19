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الزمالك: صرفنا مستحقات لاعبي اليد قبل السفر للبطولة العربية

علي البحيري
نشر في: السبت 19 أغسطس 2023 - 12:43 ص | آخر تحديث: السبت 19 أغسطس 2023 - 12:43 ص

كشف أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك، عن تفاصيل الساعات الأخيرة قبل سفر بعثة  فريق اليد إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في البطولة العربية المؤهلة لبطولة كأس العالم "سوبر جلوب".

وقال عبد الدايم في تصريحات لقناة ناديه :" كان هناك إصرار من إدارة الزمالك على سفر بعثة اليد رغم كل الظروف الصعبة، التي تعرضنا لها".

وأضاف :"تم صرف جزء من مستحقات لاعبي اليد قبل السفر للمشاركة في البطولة العربية؛ من أجل تحفيزهم".

وأتم: "انتظم الفريق في معسكر إعداد داخلي لفريق اليد لمدة 10 أيام قبل السفر، والنادي لم يقصر في أزمة حجز الطيران لبعثة اليد".


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