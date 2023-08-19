التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

يستعد نادي توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد، مساء اليوم السبت، على ملعب نيو توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويريد السبيرز في تحقيق الانتصار الأول له في الموسم الجديد من البريميرليج، بعد أن سقط في فخ التعادل أمام برينتفورد بهدفين لكل منهما.

ومن المتوقع أن يبدأ الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني للسبيرز، مباراة اليونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: إيميرسون – كريستيان روميرو – ميكي فان دي فين – ينوما ديستيني أودوجي

خط الوسط: يفيس بوسوما – أوليفر – سكيب – جيمس ماديسون

خط الهجوم: هيونج مين سون – ديان كولوسيفسكي – ريشارليسون