وزيرة الخارجية الألمانية تشيد بالعمل الإنساني للمساعدين

في اليوم العالمي للعمل الإنساني، أشادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعمل المساعدين الذين يدعمون المعوزين في ظل ظروف صعبة.



وقالت الوزيرة، في بيان، إن أكثر من 362 مليون شخص حاليا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، مضيفة: "هذا يزيد عن أربعة أضعاف عدد الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا وحدها".



وأكدت الوزيرة، أن دعم المشاريع الإنسانية يعد أيضا جزءا مهما من السياسة الخارجية الألمانية، موضحة أن وزارتها تخصص لذلك 7ر2 مليار يورو كمساعدات إنسانية هذا العام.



يذكر أن ألمانيا ثاني أكبر مانح للمساعدات الإنسانية منذ سنوات عديدة.



وقالت بيربوك: "أنا ممتنة للعيش في بلد يقدر الإنسانية تجاه أضعف الناس في العالم.. وفي الوقت نفسه يعد هذا الالتزام الإنساني أيضا جزءا جيوستراتيجيا مهما من سياستنا الخارجية".



وأشارت بيربوك إلى أن حرب روسيا على أوكرانيا زادت من البؤس لكثير من الناس حول العالم، موضحا أن 60 مليون شخص إضافي في جميع أنحاء العالم يعانون من الجوع بشكل حاد منذ بداية الحرب.



ويحل اليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 أغسطس من كل عام للتوعية بعمل المنظمات الإنسانية وتكريم أولئك الذين يخاطرون بحياتهم لمساعدة الآخرين.