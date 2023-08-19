حزب عمران خان: اعتقال نائب رئيس الحزب في إسلام أباد

اعتقلت السلطات الباكستانية، شاه محمود قريشي، نائب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان ، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد ، وفقا لحزبه.

واحتجز قريشي، وزير الخارجية السابق للبلاد، لعقده مؤتمرا صحفيا، حسبما قال سيد ذو الفقار بخاري، المتحدث باسم حزب حركة الإنصاف،الذي يتزعمه خان، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت شرطة إسلام أباد إنها لم تعتقل قريشي وأنه ليس محتجزا لديها. ويواجه قريشي قضايا قانونية متعددة منذ الإطاحة بحكومة خان العام الماضي، بما في ذلك التحريض على العنف واتهامات أوسع تتعلق بالاتهامات الموجهة إلى خان. وهو ينفي التهم الموجهة إليه، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وهذا هو ثاني اعتقال لشخصية بارزة في الحزب منذ أن حكمت عليه محكمة في وقت سابق من هذا الشهر بالسجن ثلاث سنوات في قضية هدايا حكومية.