أعلن إلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة ومنتخب ألمانيا، اعتزاله اللعب الدولي مع المانشافت.

قال جوندوجان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" بعد بضعة أسابيع من التفكير، توصلت لاستنتاج مفاده أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي مع منتخب ألمانيا".

أضاف جوندوجان:" أستعيد بفخر كبير 82 مباراة دولية لبلدي الأم، وهو رقم لم أكن لأحلم به عندما ظهرت لأول مرة مع المنتخب الألماني في عام 2011".

أشار جوندوجان:" كان أبرز شئ هو الشرف الكبير المتمثل قي قيادة الفريق كقائد في بطولة أوروبا التي أقيمت على أرضنا الصيف الماضي، بعد هذه السنوات تمكنا أخيرا من جعل الأمة فخورة مرة أخرى، أنا سعيد جدا لأنني تمكنت من لعب دور في ذلك".

واصل:" سأستمر بالتأكيد في تشجيع المنتخب الوطني، وآمل أن نتمكن من مواصلة الصعود، لا يوجد ما يمنعنا أن نكون أحد المنافسين على اللقب في كأس العالم 2026، لدينا مدرب رائع وفريق قوي وروح فريق رائعة".

أتم:" شكرا لكل من رافقوني في هذه الرحلة.. لقد كان شرفا لي".