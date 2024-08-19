رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أهمية الضغط لفتح المزيد من المعابر مع غزة

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، مع المبعوثة الهولندية للشئون الإنسانية في غزة السفيرة مارجان دي كواستنيت، أهمية مضاعفة الجهود والتنسيق من أجل زيادة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، عبر الطرائق والوسائل كافة، والضغط نحو فتح المزيد من المعابر مع القطاع.

وجدد مصطفى، خلال اجتماعه مع المبعوثة الهولندية كواستنيت في مكتبه برام الله، تأكيده ضرورة التنسيق المشترك مع الحكومة والوزارات المعنية، بهدف تكامل الجهود والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات الطارئة لأهل قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «وفا»، أشار إلى أهمية الضغط من أجل مضاعفة إدخال المساعدات عبر الممر الأردني أو من خلال الضفة الغربية نحو قطاع غزة، وضمان إيصالها إلى مناطق القطاع كافة.

وأطلع رئيس الوزراء، المبعوثة الهولندية على جهود الحكومة والخطط التي تُعِدّها من أجل الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش في قطاع غزة، وإعادة دمج المؤسسات وتوحيدها، واستعادة الخدمات الأساسية، من خلال التنسيق المشترك مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمانحين.

وحضر الاجتماع وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، ووزير الدولة لشئون الإغاثة باسل ناصر، وممثل هولندا لدى فلسطين ميشيل رينتينار.