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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أن بلاده سترسل مساعدات إغاثة طارئة بقيمة 13 مليار دولار إلى بورتوريكو، جزيرة كاريبية تابعة للولايات المتحدة دمرها إعصار قبل ثلاث سنوات.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي:" اليوم تقدم إدارتي أكبر إغاثة طارئة في التاريخ لإعادة بناء الشبكة الكهربائية والنظام التعليمي في بورتوريكو".

وأضاف " نمنح 13 مليار دولار لإصلاح واستبدال آلاف الأميال من خطوط النقل وإعادة التوزيع التي كان ينبغي القيام بها منذ سنوات عديدة".

وتساءل منتقدو الرئيس عن سبب عدم تسليم الإغاثة الطارئة إلى الجزيرة في وقت أسرع من ذلك واتهموا ترامب بتقديم المساعدات لأغراض سياسية.

كان ترامب قد عارض سابقا تقديم الإغاثة لـ بورتوريكو إبان الكارثة، بدعوى أن الكونجرس منح الأراضي الأمريكية أموالا كثيرة مقارنة بولايات مثل فلوريدا وتكساس.