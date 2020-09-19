تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق مع مباحث الجيزة من كشف غموض العثور على جثة سيدة بالجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة.

وتلقى مركز شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة "ربة منزل" مصرية تحمل جنسية إحدى الدول العربية، مُقيمة بشقة بدائرة القسم داخل الشقة محل إقامتها وبها كدمات وجروح، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها، وبسؤال شقيقتها "ربة منزل" مصرية تحمل جنسية ذات الدولة -مُقيمة بشقة بذات العقار- بأكدت عدم وجود 2 هاتف محمول خاصين بالمجني عليها.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص حارس العقار محل البلاغ "له معلومات جنائية"، شقيقة الأول، خراط، مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر حارس العقار بأنه نظرًا لعمله بالعقار محل إقامة المجني عليها وعلمه بثرائها وإقامتها بمفردها وعمل شقيقته طرفها عقد العزم على قتلها بقصد سرقتها.

وبتاريخ الواقعة قامت شقيقته بتسهيل دخوله والمتهم الثالث للشقة محل الواقعة، وما أن شاهدا المجني عليها حتى قاما بالتعدي عليها بالضرب على رأسها باستخدام "2 طفاية سجائر" عُثر عليهما بمحل الحادث، وبهما أثار دماء فأوديا بحياتها.

وقامت المتهمة الثانية بنزع بعض المصوغات الذهبية التي كانت تتحلى بهم، واستولوا من الشقة على: "5 هواتف محمولة، وزجاجتي عطر، وجهاز راوتر" ظنًا منهم أنه جهاز تسجيل خاص بكاميرات المراقبة بالشقة، وهربوا، وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات وبعض الملابس التي كانوا يرتدوها وبها آثار مدممة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.