صحف القاهرة تبرز جهود الدولة لتحسين معيشة المواطن

ركزت صحف القاهرة الصادرة، صباح السبت، على عدد من موضوعات الشأن المحلي، منها التحديات التي تعترض طريق الوطن في ظل إنجازات الدولة لتحسين معيشة المواطن وتغيير البيئة التي يعيش فيها محدودو الدخل.

وقالت صحيفة (الأهرام)- في افتتاحيتها- إن مصر الدولة صاحبة الحضارة والتاريخ الإنساني الملهم للبشرية تتحرك، وهي تواجه أصعب التحديات التي يمكن أن تعترض طريق وطن، لكنها بفضل إيمان شعبها الراسخ بمقدرات هذا البلد وعزيمة أبنائه تتجاوز كل هذه التحديات بالدفعة القوية التي يعمل بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتحرك الحكومة بنفس القوة والرغبة في بلوغ كل الأهداف القومية.

وأضافت إن رئيس مصر يسابق الزمن في الإنجاز، يتعامل مع كل الملفات المهمة في نفس الوقت من أجل إنجازها لتحسين معيشة المواطن وتغيير البيئة التي يعيش فيها محدودو الدخل إلى ظروف أكثر صحية وأفضل تعليميا، هي ملفات كانت غير مدرجة على أجندة الدولة من قبل على اعتبار أنها واقع عصي على التغيير أو التطوير.

وتابعت "تمادي بعض المستفيدين في العبث بالقوانين وعدم احترام التخطيط العمراني في السنوات الماضية ، نتج عن هذا نتوءات في جسد الدولة المصرية استمرارها يهدد سلامة الدولة بالكامل، وكانت القيادة السابقة تغمض العين عن هذا الواقع ولا تقترب منه، غير أن القائد الشجاع الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد العزم على الارتقاء بالحياة في مصر مع الحكومة بكل وضوح، كان القرار الوطني هو إعادة تسليح الجيش المصري بما يتناسب مع ضروريات العصر وبأحدث الأسلحة في العالم جوا وبحرا وبرا، وهو إنجاز يعرف قدرة الخارج، ويتأمل كيف نجحت مصر في ذلك، وبكل الثقة يقدره الداخل ويفتخر به".

واضافت: كما كانت الطاقة وفي المقدمة منها الكهرباء أولوية قصوى نجحت مصر مع الرئيس في أن تنهي تماما هذه الأزمة الصعبة، ويتوافر للشعب والدولة العمل والإنتاج طاقة كهربائية على مدى ساعات الليل والنهار، كما تم وقف كل مظاهر النقص في المواد البترولية، هذا يحدث في الوقت نفسه تبني مصر مدنا عملاقة يتابع العالم عن قرب مراحلها كونها إنجازات إنسانية يتوقف أمامها التاريخ مع مد شبكات الطرق والجسور وتشييد الكباري وافتتاح محطات جديدة في شبكات مترو الأنفاق، وتشييد المدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة.

وذكرت أن مصر دولة صاحبة حضارة والشعب المصري جدير بالحياة الكريمة، ورئيس مصر جاء في الوقت المناسب الذي كانت في أمس الحاجة لقائد يتمير بالحسم والتخطيط والتفاني في العمل وإعلاء مصلحة الوطن على كل شيء، كلما شاهدنا إنجازا نتذكر كم كانت مصر في الموعد مع القائد الوطني الذي جاء في أصعب السنوات لكنه يمتلك خبرة العمر وحكمة القائد والطموح العريض في أن تصبح مصر كما تعرف "أم الدنيا".

أما صحيفة (الجمهورية) قالت "كلنا يد واحدة خلف القيادة الحكيمة من أجل أمن واستقرار البلاد والعباد.. كلنا كتيبة عمل واحدة مخلصة خلف القيادة الحكيمة من أجل البناء والتنمية واستكمال مسيرة الإنجازات والتطور والنمو والإصلاح الاقتصادي، الذي يمضي بنجاح كبير بشهادة أكبر المؤسسات الدولية الاقتصادية".

وأضافت إن أعداء الوطن وأعداء الحياة من الجماعات الإرهابية وإعلامهم المضلل يتربصون بكل نجاح ويشككون في كل إنجاز، ولايريدون لنا أمنا ولا استقرارا، ولا بناء ولا تنمية، وينفقون المليارات عبر عملائهم وفضائياتهم المأجورة المضللة، ويروجون الشائعات المغرضة والأكاذيب المضللة لنشر الفوضى وضرب ثقة الشعب في قيادته وتعطيل المشروعات القومية العملاقة التي تنطلق في ربوع الوطن وتدعم الاقتصاد القومي وتساهم في تحسين مستوى المعيشة.

وتابعت "من هنا لابد أن يعي الجميع أهدافهم الدنيئة وأغراضهم الهدامة، وسعيهم المحموم نحو الهدم والخراب والدمار"، مشيرة إلى أن الوعي بالمؤامرات والمخطط الإخواني الشيطاني يحمي البلاد والعباد ويحمي الوطن.