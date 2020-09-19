بدء تنفيذ مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بالإسكندرية

أعلن الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن بدء فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى بداية من اليوم الجمعة 18سبتمبر وحتي نهاية العام الجارى 2020.

وأوضح عبد الغنى فى بيان صادر اليوم أن المباردة تستهدف جميع المواطنين فوق سن الأربعين عاما، علاوة على المرضى الذين يترواح أعمارهم بين 18 و 40 عاما المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكرى المسجلين بقاعدة بيانات حملة 100 مليون صحة من خلال تقديم خدمة الكشف المبكر عن مرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن والسمنة، والاعتلال الكلوي المزمن، ويشمل ذلك الكشف الطبى وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج المناسب مجانا مع التوعية الصحية للمواطنين، مشددا على أن جميع الفرق الطبية العاملة بالمبادرة تلتزم - بشكل دقيق - باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية لمكافحة العدوى وبما يضمن سلامة المترديين.



من جانبها قالت الدكتورة شيماء صبرى مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية - أن الخدمات تقدم من خلال 255 فرقة طبية متواجدة داخل وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة ونقاط ثالبتة بالأندية ومراكز الشباب، علاوة على 35 فرقة متحركة تتوجه للمصانع والشركات وأماكن التجمعات، وتعمل تلك الفرق على فترتي عمل : الأولى من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا ، والثانية من الثالية عصرا وحتى التاسعة مساء.

وأوضحت، أن الحالات التى سيتم اكتشافها بالوحدات يتم إحالتها فورا إلى المستشفى الأقرب لسكن المريض لاستكمال الفحوص الطبية، واستصدار قرار العلاج على نفقة الدولة لصرف العلاج مجانا.