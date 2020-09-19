وفيات كورونا في إيران تتخطى حاجز الـ20 ألفا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، عن تسجيل 126 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في إيران 20 ألفًا و502 شخص.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، صباح السبت، أضافت متحدثة الصحة الإيرانية أنه تم تسجيل ألفين و28 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 356 ألفا و792 شخصًا.

وأشارت الى أن 707 أشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس تلقوا العلاج في المستشفيات، موضحة أن عدد المتعافين من كورونا في إيران بلغ 307 آلاف و702 شخص.