إصابة ٣ أطفال في حادث تصادم بالبحيرة

استقبل مستشفى أبو حمص العام اليوم، ٣ أطفال مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم إثر تصادم توك توك وسيارة ملاكي طريق العشرة أمام قرية الخمسين أبوحمص بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بحادث تصادم وسقوط مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة كل من: "ف.س. ع " ١٤ عاما بكسر مضاعف بالركبة اليسرى، و"هـ. ج. ع" ٩ أعوام بكسر بالفخد الأيسر، و"أ. س. م" ٤ أعوام باشتباة ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم من قرية بسنتواي أبوحمص.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.