كوريا الجنوبية تسجل 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

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ظلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية في مستوى أكبر من ـ100 إصابة لليوم السابع عشر على التوالي اليوم السبت، مع استمرار الإصابات المحلية في منطقة سول الكبرى.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها سجلت 110 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 22893 إصابة، وفقا لوكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وتمثل هذه الحصيلة الجديدة انخفاضا من 126 حالة تم تسجيلها أمس الجمعة.

ومن بين الحالات الجديدة، كان هناك 106 حالات إصابة محلية والبقية إصابات وافدة من الخارج.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 378 وفاة.