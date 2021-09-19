الملاكم الفلبيني باكياو يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الفلبينية عام 2022

أعلن الملاكم الفلبيني، والسيناتور، ماني باكياو، ترشيحه للانتخابات الرئاسية، التي تجرى العام المقبل، مما يمثل عقبة محتملة لخطط خلافة الرئيس، رودريجو دوتيرتي، في السباق الرئاسي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ورشح فصيل تابع للحزب الديمقراطي الفلبيني-سلطة الشعب "بي.دي.بي-لابان" باكياو، اليوم الأحد، في مؤتمر وطني، تم بثه عبر الفيديو.

وفي أوائل هذا الشهر، أعلن معسكر آخر في حزب "بي.دي.بي-لابان" بقيادة وزير الطاقة، الفونسو كوسي، ترشيح السيناتور كريستوفر "بونج" جو، في الانتخابات، مع دوتيرتي، كنائب له.

وقال باكياو في معرض اعلان ترشيحه "إنني مقاتل وسأظل دائما مقاتلا، داخل وخارج حلبة السباق . طيلة حياتي، لم أتراجع عن أي قتال".

وقالت مجلة "فوربس" إن باكياو معروف في عالم الملاكمة بسبب بطولاته، وكان من بين الرياضيين الأعلى أجرا في العالم في عام 2019