وزير الاتصالات: مليار و100 مليون جنيه ميزانية بناء القدرات الرقمية خلال العام المالي الحالي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة ضاعفت ميزانية التدريب 22 ضعفا خلال ثلاث سنوات حيث ارتفعت أعداد المتدربين من 4 آلاف متدرب في 2018 / 2019 بميزانية 50 مليون جنيه لتصل إلى 200 ألف متدرب بميزانية مليار و100 مليون جنيه في العام المالي الحالي.

جاء ذلك خلال كلمته في الحفل الختامي السنوي للعام التدريبي 2020/ 2021 الذي نظمه معهد تكنولوجيا المعلومات ITI تحت عنوان "كوادر مصرية شابة في مهن المستقبل" بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن العالم يشهد تحولات هائلة في حجم تأثيرها والتحدي في تنفيذها نتيجة لتداعيات الثورة الصناعية الرابعة وظهور التكنولوجيات ذات التأثير الواسع مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والجيل الخامس وهو الأمر الذي كان له آثار على سوق العمل؛ حيث أشارت تقارير إلى أنه من المتوقع اختفاء أكثر من 85 مليون وظيفة حول العالم حتى عام 2025 مقابل خلق نحو 100 مليون وظيفة جديدة وهي الوظائف المرتبطة بالإبداع حيث سيبقى الإنسان محور الحضارة مهما تطورت التكنولوجيا؛ منوهًا إلى أهمية تسخير التكنولوجيا لخدمة المجتمع.

وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسب تصل إلى 25% في الناتج العالمي خلال سنوات قليلة؛ وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة دمج هذه التكنولوجيا في منظومات ناجحة؛ مشيرا إلى أن الجائحة أسهمت في تسريع وتيرة الإقبال على التكنولوجيا ما أدى إلى الاعتماد على أساليب العمل والتعلم والتواصل الاجتماعي عن بُعد حيث من المتوقع استمرار هذه الآليات حتى بعد انتهاء الجائحة.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ خطة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في كافة المحافظات بهدف نشر التدريب والفكر الإبداعي والحاضنات ومسرعات الأعمال في كافة المحافظات؛ حيث تم البدء في 6 مراكز ويتم العمل على بناء 10 مراكز جديدة سيتم بدء العمل بها بحلول 2022.

ودعا طلعت، الشباب الخريجين إلى تعميق المعرفة ومواكبة التطور التكنولوجي واكتساب المهارات الشخصية المطلوبة في سوق العمل العالمي مثل مهارات العمل الجماعي والفكر الإبداعي ومهارات تقبل الثقافات المختلفة.

كما كرم الأوائل من الخريجين من مختلف المنح التدريبية للمعهد بمختلف المحافظات.

من جانبها، استعرضت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، ما قام به المعهد هذا العام من إنجاز وما حققه من نتائج، حيث سلطت الضوء على حصاد عمل المعهد في تبني وتطوير البرامج والتخصصات التي تخدم المهارات الأكثر طلبا في السوق العالمية ومنها الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات والوسائط المتعددة والألعاب الإلكترونية، كما استعرضت أعداد الخريجين والتي بلغت نحو 6,000 خريج ومتدرب عبر البرامج التدريبية المباشرة، بالإضافة إلى إتاحة المحتوى ووصوله لما يزيد عن 240,000 مستفيد عبر المنصة الرقمية للمعهد للتعلم الإلكتروني "مهارة تك".

وقالت إن ما تم تحقيقه هو انعكاس لتراكم عمل مؤسسة وخبرة فرق عمل متكاملة يعملون لتحقيق هدف ورسالة قبل أن تكون مهنة، ومنهجية عمل تدرك تحديات التطور المتسارع وتتبناه وتعيشه على مستوى انتقاء الشراكات المرتبطة بتحقيق أثر حقيقي لتطوير البرامج والمحتوى وتبنى آليات تعلم للإتاحة ولمواكبة مهارات وتوقعات أجيال جديدة قادمة؛ موضحة أن دعم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورؤيته لدور المهارات الشابة فى هذه الصناعة لعب دور صمام أمان لاستمرار رسالة المعهد ودافع ومحفز للتطوير والوصول لمزيد من المستفيدين وإتاحة أعداد أكبر من المنح للعام التدريبي القادم.

شهد الحفل استعراض خطة معهد تكنولوجيا المعلومات في إطار رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي يعد محور المهارات أحد أهم محاور استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية؛ حيث تضمنت خطة المعهد تبنى آليات التعلم المدمج عبر البرامج التدريبية المباشرة والتي تشمل التدريب الاحترافي والتدريب المكثف للخريجين ومعسكرات التدريب الصيفية لطلبة الجامعات، وإتاحة المعرفة والمحتوى عبر منصته للتعلم عن بعد (منصة مهارة تك) WWW.MAHARATECH.GOV.EG والتي تقدم خدمات التوعية المهنية للشباب المصري، والتدريب في أحدث الموضوعات من خلال محتوى غنى مقدم من منصات عالمية وآخر من خبراء مصريين من ذوى الخبرة، بالإضافة إلى حزمة من الشراكات مع عدد من الشركات التكنولوجية في مجالات أمن المعلومات، والبرمجيات مفتوحة المصدر، وتوكيد الجودة والاختبارات، والحوسبة السحابية وغيرها من التخصصات ذات الطلب المتسارع.

كما تضمنت خطة معهد تكنولوجيا المعلومات إطلاق مبادرة جديدة تستهدف إنشاء قاعدة من المدربين المعتمدين (Tech Ambassadors) فى التخصصات ذات الطلب المتسارع والحديث لخدمة التوسعات الجغرافية التى يساهم بها المعهد من خلال تواجده فى مراكز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا).

كما تناول الحفل الشراكات الجديدة التي عقدها المعهد مع عدد من كبرى الشركات العالمية هذا العام لدعم أكاديمياته التخصصية ومنها الشراكة مع شركة أبل العالمية (Apple) فيما يخص أكاديمية المعهد في (App Development) بأفرعها المختلفة؛ حيث أشادت الشركة العالمية باعتماد المعهد كأول مركز تدريبي معتمد لها على مستوى أفريقيا، والذى يعد نتيجة طبيعية لمجهودات أكاديمية المعهد في اعداد أكتر من 500 متخصص في تقنيات IOS الخاصة بالشركة والذين يمثلوا قاعدة غنية يمكن البناء عليها لتوفير العديد من المدربين الخبراء في هذا المجال، وذلك بالإضافة إلى المدربين المعتمدين بالمعهد والبيئة التدريبية التي تم اعتمادها من الشركة داخل الأكاديمية التابعة للمعهد والتي من المخطط نشرها في أفرعه داخل مراكز كريتيفا.

كما تم الإشارة الى الشراكة مع شركة رد هات العالمية (RedHat) في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر وتقنياتها التي يتبناها المعهد في كافة أكاديمياته مثل تحليل البيانات وتطوير البرمجيات واختبار الأنظمة؛ حيث حصل أكثر من 60 متدرب على شهادات الشركة المعتمدة في وقت وجيز منذ بداية التعاون هذا العام إلى جانب إتاحة المحتوى التعليمي الخاص بالشركة على المنصة الإلكترونية للمعهد، بالإضافة الى عقد شراكة مع الكلية الفرنسية للحاسوب (إيبيتا) لتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي مشترك في مجال الذكاء الاصطناعي تبلغ مدته 9 أشهر ويضم حالياً 420 طالباً.

كما تم إلقاء الضوء على أكاديمية المعهد المتخصصة في أمن المعلومات والتي قدمت خدماتها التدريبية المئات من المتخصصين في تخصصات SOC و Pentesting والبنية الأساسية والأدلة الرقمية والبرمجيات الخبيثة، كما أبرمت العديد من الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة في سوق العمل في العامين الأخيرين، والتي من بينها شركة Fortinet.

كما تضمن الحفل عرضا لنماذج من أعمال مئات الخريجين بالمعهد والتي كان من بينها بعض أعمال خريجي أكاديمية التصميم والفنون الرقمية، وأكاديمية الألعاب الإلكترونية وذلك لتوضيح مدى تواجدهم وتأثيرهم في شركات القطاع الخاص التي يعملون بها تحت أحدث المسميات المهنية مثل VFX Compositor وGame Developer و Game Artist و XR Developer، وكان من بين هذه الأعمال ما تم عرضه من إسهامات خريجي المعهد في الأعمال الفنية المقدمة في وسائل الإعلام المصري والعالمي هذا العام وذلك من خلال فيلم قصير قدمه ممثلون من شركات Studio 1336 وMercury Visual Solutions الأمريكيتين.

كما تمت الإشارة إلى نسب تشغيل خريجي المعهد المرتفعة في الشركات التي يعمل بها الخريجون وكذا الشراكات الداعمة لتلك التخصصات الجديدة ، بالإضافة إلى المؤشر الرئيسي الذى يعتمد عليه المعهد من حيث نسب تشغيل خريجيه؛ فقد تمت الإشارة خلال الحفل إلى استحداث مؤشر حصاد جديد انتهجه المعهد وهو مؤشر العمل الحر والذى تم اعتباره مؤشرا أساسيا في كل المنح المقدمة والذى يشجع المتدرب للحصول على مشروع من أحد منصات العمل الحر من أحد العملاء في أي مكان بالعالم بما يعود عليه بمردود مادي وخبرة عالمية وذلك بمساعدة المدربين من طاقم عمل المعهد والخريجين السابقين ، وفى هذا السياق فقد كان الحصاد والعوائد التي ساهم في الحصول عليها أكثر من 90% من الخريجين لأنفسهم من كافة المحافظات حافزا للمعهد لوضع مؤشر أكبر للعام القادم.

وألقى الحفل الضوء على عدد من هؤلاء الخريجين من كليات الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية والعلوم والتجارة والألسن ومن محافظات القاهرة والمنصورة والمنيا وأسيوط وكذلك على منهجية المعهد في رعاية هؤلاء الشباب وتعظيم الناتج في السنوات القادمة.