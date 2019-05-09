حلمي عبد الباقي عن واقعة أحمد سعد: إزاي فنان يغني وفرقته قاعدة في البيت؟

علَّق الفنان حلمي عبد الباقي عضو نقابة المهن الموسيقية، على تطبيق قرار عدم الغناء على الفلاشة (بلاي باك)، وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى ثمانية عازفين.

وقال خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، مساء السبت: "الجميع يعلم أنّ الموسيقيين عانوا في مرحلة وباء كورونا لمدة عامين بلا عمل وبالتالي هذه الشريحة عانت الأمرين، والعنصر الثاني الحاكم في تطبيق القرار أن الفنان بلا موسيقى لن يغني ولن يستطيع كفنان".

قرار عدم الغناء على الفلاشة طُبِّق للمرة الأولى على المطرب أحمد سعد، خلال إحيائه حفلًا بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر بطريقة البلاي باك.

وتعليقّا على هذه الواقعة ، قال عبد الباقي: "بعد ما ربنا يكرم والحياة تعود تدريجيًا، أنا كفنان أعمل حفلة وأطلع من غير فرقة؟ أي منطق يحكم الأمر فنيًا أو إنسانيًا؟ إزاي فنان يغني وفرقته قاعدة في البيت".

وأضاف: "أين سيكون الإيداع لو إعتمدت على فلاشة؟ إزاي المغني يقف على مسرح لايف وعاوز الجمهور يتفاعل معايا فيقوم يغني على فلاشة؟".

وتابع: "الرسالة التي وجهها النقيب هاني شاكر لكل الموسيقين أن أحمد سعد صديق له وغنى معه الدويتو وهي رسالة مهمة أن القانون يطبقه النقيب على الصديق قبل العضو مع أن أحمد سعد مطرب من الطراز الاول ولا يختلف عليه اثنان".