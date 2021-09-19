وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بإنقاذ فتاة عشرينية جامعية تفترش الرصيف بأحد شوارع محافظة البحر الأحمر.

وعلى الفور تعامل فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة البحر الأحمر مع الفتاة وأجرى دراسة حالة لها وتبين أنها تدعى "ريهام.ر.ح"، وتبلغ من العمر 24 عاما وهي طالبة جامعية، حيث إنها تركت منزل والدها وتفضل الوجود بأرصفة الشوارع خاصة بمحافظة البحر الأحمر، وتعاني من بعض الاضطرابات النفسية.

وقد حرر فريق التدخل السريع المحلي، محضر شرطة برقم ٤٧٩١ لإثبات الواقعة وتم التواصل مع والدها والذى رفض استلامها، وعرض الفريق المحلي بالبحر الأحمر تقريرها على النيابة العامة لإيداعها أحد مستشفيات الصحة النفسية لتوقيع الكشف الطبي عليها، وعند اعتماد التقرير الطبي تبين أنها واعية ومدركة للزمان والمكان، وبناء على ذلك قررت النيابة العامة بالمحضر رقم ٤٧٩١ لسنة ٢٠٢١ ادارى إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالتها.

ونسق فريق التدخل السريع المركزي لإيداعها دار "معانا لإنقاذ إنسان" بالهرم بالتعاون مع فريق التدخل السريع المحلي؛ لتلقى كل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزي الشكاوى بلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي المأوى والرعاية والحالات الإنسانية على الخط الساخن للوزارة على الرقم ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم ١٦٥٢٨ وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة التضامن الاجتماعي.