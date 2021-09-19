رئيس مؤتمر المناخ: الرئيس الصيني لم يؤكد حضوره للفعاليات هذا العام

أعلن رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، ألوك شارما، اليوم الأحد، أن الرئيس الصيني شي جينبينج، لم يؤكد حتى الآن ما إذا كان سيحضر فعاليات المؤتمر التي تُعقد في وقت لاحق من العام الجاري بمدينة جلاسكو الأسكتلندية.

وأوضح شارما، في تصريحات نقلتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن الصين ستلعب دورا هاما للغاية في أي اتفاقية أو تحرك للحد من تحديات التغير المناخي في العالم.

وأضاف أنه "متفائل للغاية" بأن الصين سترسل فريق تفاوض إلى محادثات مؤتمر التغير المناخي، مؤكدا أن هذا يمثل أمرا حيويا في التوصل إلى أي اتفاق مُستدام بشأن أزمة التغير المناخي.

جدير بالذكر أن الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي تثير اهتمام العديد، من قادة العالم لما تحمله من أهمية قصوى تجاه تغيير توجه العالم فيما يخص انبعاثات الغازات الدفيئة، وأزمة الاحتباس الحراري، ومن المقرر أن تُقام فعالياتها في الفترة بين 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر.