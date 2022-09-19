انضم أحمد شريف مهاجم فاركو اليوم الإثنين، إلى معسكر المنتخب الأوليمبي بالإسكندرية، بعد خروجه من قائمة المنتخب الأول التي تستعد لخوض مباراتي النيجر وليبيريا الودية.

واستبعد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، 9 لاعبين من قائمة المنتخب بمعسكر شهر سبتمبر الجاري، وهم أحمد شريف، وباهر المحمدي وأحمد مدبولي، وشادي حسين، ونبيل دونجا وسام مرسي وناصر منسي وأحمد عادل ميسي ومروان عطية.

ويستعد المنتخب الأوليمبي تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 .



وانتظم المنتخب الأوليمبي فى معسكره بالإسكندرية منذ الخميس الماضي وتدرب يومياً من الخميس إلى الأحد بملعب فاركو.



وتقرر اليوم نقل التدريبات إلى استاد المكس، وأنهى محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب الأولمبي كافة التجهيزات الخاصة بالملعب قبل الانتظام فى التدريبات اليوم.