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استمرار احتجاز مراسل لصحيفة وول ستريت جورنال في روسيا رهن المحاكمة

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 20:46

احتجاز مراسل لصحيفة وول ستريت جورنال في روسيا

(د ب أ)

قضت محكمة بالعاصمة الروسية موسكو اليوم الثلاثاء، باستمرار احتجاز إيفان جيرشكوفيتش مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، ولكنها أحالت طلب الإفراج عنه لحين مثوله للمحاكمة إلى سلطة أخرى.

وذكرت المحكمة أن أسبابا "لم تحددها" تحول دون أن تنظر القضية في الوقت الحالي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وكان المحامون الموكلون عن جيرشكوفيتش قد تقدموا بالتماس ضد استمرار احتجازه رهن المحاكمة، لفترة قد تمتد حتى نوفمبر المقبل.

وكان المراسل الصحفي،31 عاما، قد احتجز في مارس الماضي في مدينة يكاترينبرج في منطقة الأورال الروسية، بواسطة جهاز الاستخبارات الروسية (إف.إس.بي).

ويواجه جيرشكوفيتش اتهامات بجمع معلومات سرية بشأن مجمع للصناعات العسكرية في روسيا لصالح هيئات أمريكية، ولكن صحيفة وول ستريت جورنال نفت هذه الاتهامات.

وتطالب الحكومة الأمريكية بالافراج عن جيرشكوفيتش بشكل فوري.