قرار جمهوري بتعيين ناصر الجيزاوي نائبا لرئيس جامعة بنها

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا بتعيين الدكتور ناصر الجيزاوي، نائبًا لرئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيسًا لجامعة بنها لمدة أربع سنوات.