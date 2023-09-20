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قرار جمهوري بتعيين ناصر الجيزاوي نائبا لرئيس جامعة بنها

قرار جمهوري بتعيين
قرار جمهوري بتعيين
محمود عواد
نشر في: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 11:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 11:49 م

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا بتعيين الدكتور ناصر الجيزاوي، نائبًا لرئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيسًا لجامعة بنها لمدة أربع سنوات.

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