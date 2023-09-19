يمامة لـ«الشروق»: توافق بنسبة 99% حول ترشحي للانتخابات داخل الحزب.. والنتيجة في علم الغيب



أعلن رئيس حزب الوفد، عبدالسند يمامة، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، انتهاءه من إعداد برنامجه الانتخابى، مؤكدا أنه سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة بعد فتح باب الترشح للانتخابات والتقدم بالأوراق رسميا.

وقال يمامة، لـ«الشروق»، إنه استعان بعدد من الوفديين المتخصصين فى مختلف المجالات؛ من أجل إعداد برنامج متكامل يرضى جميع فئات الشعب المصرى، منوها بأن البرنامج يتضمن إصلاحا اقتصاديا وتعليميا واجتماعيا.

وشدد على جاهزية الحزب بجميع أماناته لخوض الانتخابات بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، مردفا بأن حملته الانتخابية ستضم كل أطياف المجتمع والأمة المصرية، وسيجرى جولات بكل المحافظات، مؤكدا أن كل الأمور داخل الحزب مستقرة، وهناك توافق حول ترشحى للانتخابات بنسبة 99%، نظرا لأن الإجماع مستحيل.

وأشار رئيس الوفد إلى أن أعضاء الحزب ينتشرون فى جميع أنحاء الجمهورية، وسيقومون بدورهم على أكمل وجه خلال الانتخابات الرئاسية، ولا توجد أى مشاكل تمويلية، مردفا: سنبذل كل جهدنا فى الانتخابات، ولكن النتيجة ستكون فى علم الغيب. وكان رئيس حزب الوفد، أوضح خلال اجتماع رئيس الحزب مع سكرتير عموم اللجان العامة على مستوى الجمهورية، أخيرا، إن الحزب أعد العدة للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هذه الانتخابات ليست للوفديين فقط لكنها انتخابات الأمة المصرية، ويجب أن نستوعب هذا الأمر.

وأكد يمامة، أن المرحلة المقبلة للعمل من أجل استحقاق مهم وهو المنافسة فى انتخابات رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن الوضع الحالى يجعل هناك فرصة كبيرة جدا للمنافسة، وبشكل قوى، قائلا «الرئيس السيسى حصل فى انتخابات الماضية على نسبة 96% والجميع يعرف النتائج، ومن يرصد الشارع المصرى، ومن يرصد الحالة الاقتصادية والحالة النفسية يستوعب أن هناك فرصة».

وأوضح رئيس الحزب، أنه سيوجه الشكر لمن لا يستوعب حجم المهمة، والبحث عن غيره ليكون مؤهلا وقادرا على تحمل هذه المسئولية الكبيرة، معتبرا أنها معركة سيترتب عليها تاريخ الوفد فى المستقبل، وسيكون الأمر صعبا على مستقبل الحزب إذا لم يقدم معركة حقيقية قوية، مشيرا إلى أن حصول الوفد على مكانته الحقيقية فى الشارع المصرى بسبب هذه المعركة سيعود بشكل إيجابى على مستقبل الحزب.

وتابع: «لدينا معركة حقيقية يجب أن نكون على قدرها من خلال احترام أنفسنا حتى يحترمنا الجميع، وسيكون هناك استعانة بأعضاء الوفد السابقين، وكل المصريين المحبين للوفد، وسوف نستقبل الجميع بشرط التعاون والوقوف صفا واحدا لتحقيق هذا الأمر».