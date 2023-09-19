 وزير العدل الليبي: تشكيل لجنة لحصر الأضرار على المؤسسات القضائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير العدل الليبي: تشكيل لجنة لحصر الأضرار على المؤسسات القضائية

خالد حسام الدين
نشر في: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 1:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 1:16 ص

قال خالد مسعود وزير العدل الليبي، إنه تم تشكيل لجنة لحصر الأضرار على المؤسسات القضائية والمباني المتضررة من الفيضانات.

وأضاف وزير العدل الليبي، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخميس المقبل سيتم الانتهاء من جميع الإحصاءات الخاصة بالأضرار التي لحقت بالمواطنين والمباني جراء الفيضانات.

وأوضح أن إقالة رئيس المجلس المحلي لدرنة جاءت بسبب تقصيره في عمله خلال كارثة الفيضانات.

وتابع "مسعود": نباشر إجراءاتنا كاملة للتحقيق مع المسؤولين في بلدية درنة لمحاسبة المقصرين بشأن تفاقم تداعيات الفيضانات.

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