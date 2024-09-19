الخطيب يدرس مع كولر ملف تجديد عقود اللاعبين وأزمة الدوليين قبل السوبر المصري

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، والمشرف العام على الكرة اجتماعا مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق القدم، وسامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، ولأول مرة بحضور مختار مختار بعد توليه رئاسة لجنة التخطيط.

كما حضر محمد رمضان نجم الأهلي السابق الاجتماع لأول مرة بعد انضمامه لعضوية لجنة التخطيط، وتواجد أيضا عضو اللجنة زكريا ناصف.

وشهد الاجتماع مناقشة استعدادات الفريق للمرحلة القادمة، والتجديد لبعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجديد.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى أزمة ضيق الوقت عند انتهاء لاعبي الأهلي الدوليين من المشاركة مع منتخب مصر في مباراة موريتانيا التي ستقام خارج البلاد يوم 15 أكتوبر المقبل، وصعوبة لحاقهم بوقت كاف بالفريق للمشاركة في بطولة السوبر للصرى، التي ستقام بالإمارات في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر هذا فضلا عن ارتباط الفريق بأولى مبارياته في دور المجموعات بدوري الأبطال يوم 25 من نفس الشهر.