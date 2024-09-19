 حميميم: إحباط هجوم للمسلحين على مواقع للجيش السوري في إدلب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حميميم: إحباط هجوم للمسلحين على مواقع للجيش السوري في إدلب

وكالات
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 2:30 ص | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 2:30 ص

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أوليغ إغناسيوك عن صد محاولة تسلل لمجموعة مسلحة إلى مواقع للجيش السوري في محافظة إدلب والقضاء على أحد أفرادها.

وقال إغناسيوك: "في محافظة إدلب، تم التصدي لمحاولة مجموعة تخريب واستطلاع من المسلحين الذين حاولوا التسلل إلى مواقع القوات الحكومية في منطقة معرة عليا، وتم القضاء على إرهابي واحد".


ومطلع الشهر الجاري أعلن إغناسيوك أن القوات الجوية الروسية دمرت تجمّعين لمسلحين خرجوا من منطقة التنف جنوب شرقي سوريا.

وأشار إلى تسجيل تحليق مسيرات ما يسمى بـ"التحالف الدولي" 6 مرات في أجواء المنطقة دون التنسيق مع الجانب الروسي، في انتهاك لبروتوكولات منع الحوادث الجوية العرضية.


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