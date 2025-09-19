انتشال رفات 75 شخصا من مقبرة جماعية قرب دمشق

انتشلت السلطات السورية، الجمعة، رفات 75 جثة إضافية، في مقبرة جماعية بمنطقة العتيبة قرب العاصمة دمشق، اُكتشفت الخميس.

وبحسب مراسل الأناضول، اكتشف عدد من المدنيين، الخميس، مقبرة جماعية في منطقة العتيبة.

وأضاف أن فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية تواصل أعمال البحث بالمكان.

ويشارك في أعمال البحث أيضا، عدد من أقارب المفقودين والضحايا الذين قتلوا على يد نظام بشار الأسد المخلوع.

واستخرجت الفرق، الجمعة، رفات 75 جثة إضافية، ليصبح إجمالي عدد الجثث المستخرجة منذ الخميس 175 جثة.

وفي حديث مع الأناضول، قالت عائشة درويش، إنها تبحث عن ابنها المفقود الذي اعتقلته سلطات النظام المخلوع قبل 13 سنة عندما كان بعمر 15 عاما.

وقالت "أبحث عن ابني، كان يرتدي بنطال (سروالا) أسود وقميص زيتي اللون، رأيت في المقبرة ملابس أعتقد أنها قد تكون لابني. جئت إلى هنا للعثور على ابني لكن ما زلنا ننتظر".

بدوره، أفاد غسان ديبو، أن ابنه فُقد قبل سنوات كثيرة عندما كان في مرحلة التعليم الثانوي.

وأضاف ديبو، لمراسل الأناضول: "أعتقد أني قد أجد ابني من ملابسه، جئت لهذا السبب، لكن لم أعثر على أي أثر له بعد".

والخميس، تم اكتشاف مقبرة جماعية تضم رفات 100 جثة بمنطقة العتيبة يُعتقد أنها تعود لمقاتلين معارضين لنظام الأسد المخلوع.