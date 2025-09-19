أوقاف القدس: إسرائيل تمنع خطيب الأقصى محمد سرندح من دخوله أسبوعا

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الجمعة، إن شرطة الاختلال الإسرائيلي اعتقلت خطيب المسجد الأقصى محمد سرندح، قبل أن تفرج عنه لاحقا وتسلمه قرارا بمنعه من دخول المسجد لمدة أسبوع.

وقالت أوقاف القدس في بيان مقتضب، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت سرندح بعد انتهاء صلاة الجمعة.

وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية أفرجت عنه لاحقا بعد تسليمه قرارا بمنعه من دخول المسجد لمدة أسبوع قابلة للتجديد".

ولم تفسر دائرة الأوقاف الإسلامية سبب اعتقال الشيخ سرندح، كما لم يصدر تعقيب من الشرطة الإسرائيلية حتى الآن لكن تل أبيب تحظر على خطباء المساجد التطرق للإبادة التي تشنها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن استشهاد 65 ألفا و141 فلسطينيا وإصابة 165 ألفا و925 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.