وكيل صحة شمال سيناء يوقع خصما من مستحقات شركة النظافة خلال جولة بمستشفى الشيخ زويد

​واصل الدكتور عمرو عبد العال، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، جولاته الميدانية، لتقييم أداء المنشآت الصحية والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن خطة مديرية الشئون الصحية لمتابعة سير العمل في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة على مدار الساعة.

​وبحسب بيان المديرية، تفقد وكيل الوزارة أثناء جولته مستشفى الشيخ زويد المركزي وشملت أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف الكشف، والصيدلية والأقسام الداخلية والعناية المركزة والحضانة، واطمأن على توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لتقديم الخدمة.

واستمع وكيل الوزارة إلى المرضى والمرافقين بالأقسام الداخلية أثناء المرور، وتأكد من حسن تقديم الخدمات الطبية لهم، مشددًا على الاهتمام بتلبية احتياجاتهم الطبية ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى مع التأكيد على سرعة مواكبة الحالات الطارئة.

وأثناء الزيارة أبدى وكيل الوزارة استياءه الشديد من ضعف مستوى النظافة في بعض أقسام المستشفى، حيث قرر توقيع خصم فوري من مستحقات الشركة المسؤولة عن أعمال النظافة، ووجه بسرعة إنجاز الصيانة اللازمة للأجهزة الطبية المعطلة.

كما قام وكيل الوزارة بالمرور على المستشفى الميداني التابعة لمستشفى الشيخ زويد للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الحالات الطارئة والمصابين، وتابع مدرسة التمريض بالشيخ زويد للتأكد من الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، موجهًا بالبدء في رفع كفاءة الجزء المطلوب رفع كفاءته داخل المبنى.

واختتم وكيل الوزارة جولته بالمرور على مستشفى رفح المركزي، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الملاحظة، وقام بمراجعة كشوف انتظام الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض بالفترة المسائية للاطمئنان على توفير الخدمات الطبية والعلاجية على مدار الساعة لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية المأمولة.