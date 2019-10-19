إلغاء التعاقدات مع شركات «الجمع السكني» المتقاعسة عن مهامها بشمال الجيزة والوراق

ألغي محافظ الجيزة أحمد راشد، التعاقدات مع شركات الجمع السكني المتقاعسة عن أداء المهام المكلفة بها، وذلك خلال تفقده، اليوم السبت، لحالة النظافة والإشغالات والطرق بأحياء شمال الجيزة والوراق، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف راشد -خلال جولته التفقدية- رئيس مدينة الجيزة بوضع حلول جذرية بالتنسيق مع أحياء شمال والوارق، للقضاء على مشكلة القمامة والنهوض بمستوى النظافة، لافتا إلى أنه سيتم دراسة مدى إمكانية تطوير سوق (المنيرة) ليعد سوقا حضاريا يحتذى به بدلاً من إشغاله للطريق العام وتسببه في إعاقة الحركة المرورية.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس حي شمال بتكثيف الحملات على الباعة غير الملتزمين، ورفع كل الإشغالات والفروشات الموجودة بالشارع، وعدم السماح لهم بتكرار التعدي على الطريق العام وإشغاله مرة أخرى، والتصدي للأكشاك الكائنة بشارع محمد حجازي والطيار فكري، لعدم التزامها بالمساحات المصرحة لها.

وقرر راشد إيقاف مسئولين النظافة المكلفين بمتابعة حالة النظافة بقطاع القومية العربية ومحمد حجازي، لتدني حالة النظافة بالقطاعات المسئولة عنها، موجها رئيس الهيئة العامة للنظافة بتكليف آخرين لديهم الخبرة الكافية للنهوض بمستوى النظافة.

كما وجه بعدم استخدام المعدات الثقيلة في رفع تراكمات القمامة الموجودة بجوار الأرصفة والجزر الوسطى، حفاظاً على حالة الأرصفة من التلف، مشددا على رئيس حي شمال والوراق برفع كل الإشغالات وتعديات المحلات المتواجدة بشارع القومية العربية والسنترال وترعة السواحل، وعدم السماح لهم بإشغال الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية بالشارع، نظرا لاستقطاع جزء من الشارع لتنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع القومي لمترو الأنفاق وضبط عربات (الكارو)، التي تقوم بإلقاء مخلفات القمامة بالطريق العام.

وتفقد محافظ الجيزة أيضا أعمال الرصف والتطوير التي تتم بشارع طراد النيل بحي الوراق، موجها رئيس الحي بالمتابعة الدورية للشركة المنفذة للأعمال، للانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة أن تتم الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والهندسية للطرق، إضافة إلى تركيب أعمدة إنارة بالجزيرة الوسطى تتماشى مع أعمال التطوير.