الزمالك يواجه المقاولون العرب في مباراة «الأزمة»

ميتشو يسعى لاستعادة انتصاراته.. والنحاس يبحث عن المفاجأة

يلتقى فى الثامنة مساء اليوم، فريق الزمالك مع المقاولون العرب باستاد السلام، فى انطلاق مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز.

وشهدت المباراة تهديدات وأصبح مصيرها مهددا بالإلغاء، بعد تأكيد مسئولى الناديين على رفضهم خوض اللقاء، ورفض المقاولون محاولات اتحاد الكرة، وأرسلت إدارة النادى خطابا رسميا للاتحاد، أكدت فيه رفضها إقامة اللقاء، وأن تغيير مواعيد المباريات يجب أن يكون بالاتفاق، وهو ما لم يحدث، خاصة أن الفريق كان جاهزا لمواجهة أسوان، أمس، فى الجولة الرابعة، وتم تبديل المباراة، بعد قرار تأجيل لقاء القمة بين فريقى الأهلى والزمالك، السبت، لدواعٍ أمنية، ليقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك المقاولون بدلا منها، فى وقت استعد فيه الأخير لمواجهة فريق أسوان، وفقا لجدول الدورى.

فيما قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك: إنه يرفض خوض فريقه للقاء، وأوضح أنه ليس مقبولا اتخاذ قرار من رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، دون وجود رئيس الاتحاد، وبدون الرجوع للناديين.

وأخيرا.. تراجع مسئولو الناديين، وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك: «سنلعب مباراة المقاولون احتراما لأمن مصر، وللاتحاد المصرى لكرة القدم، رغم وجود أخطاء لديهم، وأشياء لا أرضى عنها».

وعن المباراة، يدخل الزمالك المباراة وهو فى المركز الرابع برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بعد الفوز على الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة كل منهما بهدف والتعادل المخيف للآمال أمام نادى مصر 1/1، فى مفاجأة غير متوقعة للجميع، ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق النقاط الثلاث رغم صعوبة المهمة.

وطالب الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، بالتركيز فى المواجهة الصعبة أمام «ذئاب الجبل» الذى يقدم مستويات جيدة هذا الموسم ولم يتلق أى هزيمة حتى الآن بالفوز فى مباراتين والتعادل فى مواجهة، محذرا لاعبيه من التهاون فى المباراة، وضرورة تحقيق الفوز وعدم منح الفرصة للمنافس للدخول فى أجواء المباراة، خاصة أنه يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين المميزين أهمهم المهاجم التونسى سيف الدين الجزيرى وطاهر محمد طاهر ومحمد سالم، تحت قيادة المدير الفنى الجيد عماد النحاس.

واقترب محمود عبدالرازق «شيكابالا» من المشاركة فى المباراة بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به خلال مواجهة مصر للمقاصة، فضلا عن تأكد مشاركة الثنائى مصطفى فتحى ومحمد عبدالغنى بعد شفائهما تماما من الإصابة ومشاركتهما فى المباراة الودية أمام المنيا، وخرج عبدالله جمعة الظهير الأيسر، من حسابات الصربى ميتشو أمام المقاولون العرب بسبب الإصابة فى العضلة الأمامية.

فى المقابل، يبحث المقاولون بقيادة عماد النحاس، عن مواصلة نتائجه الجيدة، بعدما ارتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، بالفوز فى مباراتين على حساب طلائع الجيش بهدف سجله مهاجمه التونسى سيف الدين الجزيرى وعلى الإنتاج الحربى فى الجولة الثالثة بهدف سجله مهاجمه محمد سالم لاعب الزمالك السابق، فى حين تعادل فى الجولة الثانية مع سموحة بهدفين لكل منهما.

ويعتمد ذئاب الجبل، على عدد كبير من اللاعبين الأكفاء على رأسهم طاهر محمد طاهر وسيف الجزيرى ومحمد سالم والمخضرم إبراهيم صلاح كابتن الزمالك السابق.