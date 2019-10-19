 الناتو يرحب باتفاق وقف إطلاق النار التركي الأمريكي شمال شرقى سوريا - بوابة الشروق
السبت 19 أكتوبر 2019 1:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

الناتو يرحب باتفاق وقف إطلاق النار التركي الأمريكي شمال شرقى سوريا

بروكسل - (د ب أ)
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 1:22 ص | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 1:22 ص

رحب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، يوم الجمعة، بوقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وتركيا في شمال شرقى سورية ، وذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لاطلاع التحالف الدفاعي على الاتفاق.

وقال ستولتنبرج: "أرحب بأن اثنين من أعضاء حلفاء الناتو ، الولايات المتحدة وتركيا، اتفقتا سويا على طريقة للمضي قدمًا إلى الأمام "، وأضاف قائلاً: "نعلم جميعًا ونفهم أن الوضع في شمال شرقى سورية هش وصعب ، لكنني أعتقد أن هذا

البيان يمكن أن يساعد في تخفيف حدة الوضع ".

وقلل بومبيو من شأن تقارير عن وقوع اشتباكات منذ بدء وقف إطلاق النار منذ حوالي 24 ساعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك