كوفاتش يعلق على بداية بايرن السيئة أمام أوجسبورج

أكد الكوراتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ، أن فريقه ظهر بمستوى متواضع أمام أوجسبورج، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الألماني وانتهت بالتعادل (2-2).

وقال كوفاتش في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "لقد بدأنا المباراة بشكل سئ، تلقينًا هدفًا مبكرًا أمام أوجسبورج، ولم نستغل الفرص التي أُتيحت لنا".

وأضاف: "بعد تلقينا هدفًا في أول اللقاء، قدمنا بعد ذلك مستوى جيد، وخلقنا فرصًا كبيرة، وقدمنا مباراة جيدة في النهاية على الرغم من الخروج بالتعادل".

وعن الإصابة التي تعرض لها الألماني نيكولاس زوله نجم بايرن، قال كوفاتش: "أعتقد أن الإصابة تبدو خطيرة، لقد سمعت أنها قطع في الرباط الصليبي".

زوله سقط على أرض الملعب، بشكل غريب في بداية اللقاء، وغادر ملعب المباراة في الدقيقة 12.

وصل بايرن بعد هذا الفوز إلى النقطة 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب البوندسليجا، فيما يحتل أوجسبورج المركز 15 برصيد 6 نقاط.