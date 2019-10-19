يشهد وزير النقل كامل الوزير، غدا الأحد، افتتاح وتشغيل محطة مترو هليوبوليس بالخط الثالث (العتبة - نادي الشمس)، التي تعد المحطة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمتد مساحتها إلى 10 آلاف متر.

ويحضر الافتتاح قيادات الهيئة القومية للأنفاق برئاسة اللواء عصام والي، وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والشركات المنفذة للمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.

وقال المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، أيسر رأفت، إن الافتتاح يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والحكومة ممثلة في وزارة النقل على تشغيل المحطة ضمن الاحتفالات بأعياد أكتوبر الجاري، لتقديم خدمة متكاملة لجمهور الركاب.

وأضاف رأفت، لـ"الشروق"، أن إدارة المترو أجرت جميع عمليات الاختبار الخاصة بالقطارات والسكة والصيانة والكهرباء بالمحطة للتأكد من جاهزيتها للتشغيل؛ حرصًا على سلامة الركاب.

ولفت إلى أن الخط الثالث لمترو الأنفاق يقدم خدمة على مستوى أوروبي؛ حيث إن المرحلة الرابعة مكيفة بالكامل على مستوى القطارات والمحطات، كما أنها مزودة بسلالم كهربائية وكاميرات مراقبة من مستوى رصيف القطار إلى مستوى الشارع، إلى جانب تشغيل ماكينات "vtm" لحجز تذاكر الركوب آليا لتخفيف الزحام على شبابيك التذاكر.

واستعدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لتشغيل محطة هليوبوليس لخدمة جمهور الركاب، من خلال تجهيز طاقم العمل المتمثل في صرافين التذاكر وأفراد الأمن وفرق الصيانة والنظافة، فضلا عن التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين المحطة.