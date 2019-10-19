إيفانكا ترامب تدعو الدول النامية إلى بذل جهد أكبر لتمكين المرأة وتحسين فرصها في مجال العمل

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قالت مستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترامب، إن على الدول النامية التي تريد إبرام صفقات مع الولايات المتحدة بذل جهد أكبر لتمكين المرأة وتحسين فرصها في مجال العمل والتعليم والحماية القانونية.

وحددت إيفانكا - ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- الخطوط العريضة لمبادرات من أجل تعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لإحدى لجان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت.

ودشنت إيفانكا صندوقا لتمويل مشروعات المرأة في عام 2017 مع البنك الدولي و13 دولة أخرى، أعقبه هذا العام مشروع حجمه 50 مليون دولار يهدف للوصول إلى 50 مليون امرأة بحلول 2025.

ويحث صندوق النقد الدولي على تغيير القوانين التي تمنع النساء من امتلاك عقارات واستخدام وسائل النقل والوصول إلى الهياكل القانونية والحصول على الائتمان.