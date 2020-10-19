صحيفة إماراتية: تركيا تعيش على إشعال الأزمات وسياساتها تسببت في نتائج عكسية

أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن السياسات التركية تسير عكس التوجه العالمي وتنشغل بإشعال الأزمات وتوتير الأجواء، وقد تسببت هذه السياسات خارج الحدود في نتائج عكسية على المستوى الداخلي.

وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان "العيش على الأزمات"- أنه لا تبدو مهمة إطفاء الأزمات، التي يضطلع بها المجتمع الدولي، بالشيء الذي ينسجم مع السياسة التركية اليوم، مشيرة إلى أن هذا النهج يتسبب في استقدام الصعوبات والعراقيل أمام السياسة التركية نفسها، من كل حدب وصوب، وعلى أكثر من مستوى، وفي عدة مجالات، فمن انهيار الليرة، وتراجع الاحتياطي النقدي، إلى فرار المستثمرين الأجانب، وظهور دعوات أوروبية وأمريكية لفرض عقوبات على أنقرة، إلى حملات مقاطعة البضائع التركية الآخذة بالازدياد والتوسع، تتضافر أزمة السياسة التركية وتتفاقم.

وأضافت أنه في الوقت نفسه، خلَّف العبث التركي خارج الحدود نتائج عكسية على المستوى الداخلي، كما قاد إلى خلق معارضة داخل الحزب الحاكم نفسه، ما يدفع نخبة تركيا السياسية، التي تخشى عوامل انهيار سلطتها ونفوذها، إلى فرض أجواء ومناخات تسمح بالقيام بعمليات مسلحة داخل الأراضي التركية نفسها، بغرض شلّ الحياة العامة ومواجهة المعارضة المتنامية.