زعيم الحزب الحاكم في بولندا يدخل الحجر الصحي لمخالطته شخص مصاب بكورونا

دخل زعيم الحزب الحاكم البولندي ياروسلاف كاتشينسكي الحجر الصحي، بعد مخالطته لشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته قناة "تي.في.بي إنفو" التليفزيونية الحكومية.



ونقلت وكالة "بلومبرج" عن التقرير الذي نشرته القناة على موقعها على الإنترنت أن وزير الدفاع ماريوش بلاشتشاك دخل أيضا في الحجر الصحي اليوم الاثنين، دون أن تذكر أي مصدر .



ويأتي ذلك في اليوم التالي لخروج رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي من الحجر الصحي، حسبما كتب المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر في تغريدة أمس الأحد.



وسجلت بولندا زيادة كبيرة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 9600 حالة يوم السبت وأكثر من 8500 حالة أمس الأحد.