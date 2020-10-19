أفروأكت وجمعية رجال الأعمال المصريين الإفارقة يوقعان بروتوكول تعاون

وقعت المنظمة الإفريقية للثقافة وتنشيط السياحة والتسويق الرقمي "أفروأكت"، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بروتوكول تعاون مشترك، لإثراء العمل المصري الإفريقي بحضور دكتور حسام درويش الأمين العام للمنظمة.

وقال أبو العطا، إنه يدعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يثري العلاقات المصرية الإفريقية، ودفع العلاقات على المستوى الثقافي والاقتصادي والسياحي إلى أقصى درجات النمو.

ومن ناحيته، أوضح دكتور يسرى الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن البرتوكول سيشمل تقديم الخدمات والمعلومات والفاعليات استنادًا إلى مبدأ العمل المشترك الغير هادف للربح وتحقيق مبادئ الشفافية لخدمة أهداف الطرفين.

وأضاف الشرقاوي أن العمل من خلال أعضاء الطرفين في مجالات المال والأعمال والاقتصاد في مصر والقارة الإفريقية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة، بالإضافة إلى تقديم المعلومات والبيانات وتبادل الخبرات بين الطرفين وكيفية توظيف ذلك تسويقيا.

وأشار إلى تبادل الزيارات العامة المشتركة بين الطرفين من مصر ومن القارة؛ لخدمة التعاون الاقتصادي وتحقيق الخدمات لمجتمع الأعمال من الجانبين، بالإضافة إلى نشر الكتب الدورية التسويقية والكتالوجات والقوانين والتعليمات التجارية والفاعليات بين الطرفين.

بدوره، قال حسام درويش الأمين العام للمنظمة، أن البرتوكول سيتضمن التنسيق بين الطرفين وذلك لتدشين فاعليات ندوات تسويقية وعلمية وتعريفية في المجالات المختلفة، والتعاون في مجال التدريب، وفتح آفاق تسويقية للتدريب ووضع خطط تدريبية متكاملة في القطاعات المختلفة.

وتابع درويش أن البرتوكول تضمن ضرورة التنسيق والتعاون المتبادل مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وإجراء المناقشات والاجتماعات على مستوى رفيع، بهدف الوصول إلى خطط تجارية تسويقية وشراكات استراتيجية، أو اتفاقيات من شأنها تحقيق المنفعة والتنمية الاقتصادية المتبادلة.