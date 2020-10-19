تقرير: المملكة المتحدة بحاجة إلى استراتيجية قوية لتحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050

تعتزم حكومة المملكة المتحدة إصدار عدد من الوثائق الاستراتيجية بحلول نهاية عام 2021، لتصحيح الفجوات الكبيرة في طريق البلاد لتحقيق صافي صفر انبعاثات، وفقا لتقرير حكومي صدر في 15 أكتوبر الجاري.

وقالت خدمة "بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة" إن الحكومة البريطانية ستقدم بيانا بشأن سياستها الخاصة بالطاقة والذي تأخر كثيرا - بالإضافة إلى خطة إزالة الكربون من النقل واستراتيجية ترشيد الطاقة في المباني واستراتيجية الهيدروجين، وأخيرا استراتيجية صافي صفر انبعاثات، كل هذا قبل ديسمبر 2021.

وسيتعين على الحكومة اقتراح تدابير قوية في هذه الاستراتيجيات من أجل إصلاح حالة عدم اليقين السياسي التي أعقبت سن قانون تحقيق صافي صفر انبعاثات.

وسيكون تحقيق صافي صفر بحلول عام 2050 تحديا كبيرا في حد ذاته.

وهناك حاجة إلى تخفيضات سريعة للانبعاثات في قطاعات تشمل تدفئة المنازل (التي تعتمد حاليا على الغاز) والنقل الثقيل.