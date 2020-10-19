 مساعد رئيس أذربيجان: القوات الأرمنية غير مهتمة بوقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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مساعد رئيس أذربيجان: القوات الأرمنية غير مهتمة بوقف إطلاق النار

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 3:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 3:29 ص

أرجع مساعد رئيس جمهورية أذربيجان، حكمت حاجييف، فشل الهدنة الإنسانية التي أعلنت السبت الماضي في إقليم ناغورني قره باغ، إلى استخدام أرمينيا لصواريخ باليستية في مدينة كنجا.

وقال حاجييف، في تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الأحد، أن أذربيجان لم تقف مكتوفة الأيدي، نظرًا لحجم الدمار الذي أحدثته أرمينيا، متابعًا: «كانت هناك وساطة فرنسية تم الإعلان عنها، ونتمنى أن تصمد».

وأضاف أن أرمينيا تستخدم الصواريخ والطائرات لقصف المواقع الأذربيجانية، من أجل احتلال القرى التي استعادها الأذريين، مشيرًا إلى أن القوات الأرمنية غير مهتمة بوقف إطلاق النار.

وأوضح أن أرمينيا تتبع سياسة احتلال الأراضي الأذربيجانية، من خلال ضرب المدنيين، ما يتسبب في خسائر فادحة في صفوف المواطنين.

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