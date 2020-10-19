 حمدوك يعلن تحويل السودان المبلغ المطلوب لرفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب - بوابة الشروق
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حمدوك يعلن تحويل السودان المبلغ المطلوب لرفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
هدى أمين
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 10:52 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 10:52 م

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن بلاده حولت إلى الولايات المتحدة المبلغ المطلوب لتعويض ضحايا الهجمات التي يتهم بها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، مساء الاثنين.

وذكر حمدوك، في كلمة ألقاها مساء اليوم الاثنين، أن بلاده حولت التعويضات المطلوبة لضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998 من أجل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من الاثنين، عبر «تويتر»، إن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار لـ«ضحايا الإرهاب الأمريكيين».

وقال حمدوك، في رد على تغريدة ترامب بشأن شروط رفع اسم السودان من القائمة: «الشكر الجزيل للرئيس... على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف كلف السودان وأضر به ضررا بالغا. إننا نتطلع كثيرا إلى إخطاره الرسمي للكونغرس بذلك».


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