مصادر لبرنامج كلمة أخيرة: محمود محي الدين مرشح لمنصب مدير تنفيذي بصندوق النقد

كشفت الإعلامية لميس الحديدي أن الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، هو الأقرب لتولي لمنصب مدير تنفيذي بصندوق النقد؛ ممثلًا لمصر والمجموعة العربية.

وتابعت الإعلامية عبر برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، مساء الاثنين، أن القطاعات الاقتصادية دوليًا ومحليًا تترقب الإعلان الرسمي عن مدير تنفيذي جديد لصندوق النقد الدولي ممثلًا لمصر والمجموعة العربية، خلفًا للدكتور حازم الببلاوي.

كما كشفت أن مصادر وصفتها بالخاصة أكدت أن مصر رشحت محمود محي الدين بالفعل، وأن هناك إجماعًا من الدول العربية المعنية وعددها 11 دولة عليه، حيث تشير التوقعات إلى أنه الأقرب لتولي المنصب الجديد.

وأضافت الحديدي أن طريقة اختيار من يمثل المنصب الجديد تمر بآليات محددة حيث يتم تعيين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والممثل للمجموعة العربية، بعد ترشيح الحكومة المصرية له، والحصول على موافقة كل الدول العربية الممثلة بالصندوق ويعقبها التصويت على ترشيح المجموعة العربية لممثلها خلال اجتماعات الصندوق الدورية.

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».