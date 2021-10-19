ارتداد لليرة التركية بعد تراجعها لمستوى قياسي وسط ترقب لقرار المركزي بشأن الفائدة

تحسن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بعدما تراجعت لمستوى قياسي منخفض جديد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع البنك المركزي المقرر هذا الأسبوع والذي قد يشهد خفضا آخر لأسعار الفائدة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الليرة ارتفعت بنسبة 7ر0% إلى 2951ر9 ليرة لكل دولار عند الساعة العاشرة وتسع دقائق صباحا بتوقيت إسطنبول، بعدما وصلت لفترة وجيزة لأدنى مستوى لها على الإطلاق عند 3721ر9 ليرة لكل دولار.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا بعد غد الخميس. ويأتي الاجتماع بعد أيام من قيام الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة ثلاثة من أعضاء اللجنة.

وقرر البنك المركزي التركي الشهر الماضي، بصورة غير متوقعة، تخفيض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18%.

وعلى عكس الأفكار التقليدية، يفضل أردوغان خفض أسعار الفائدة للحد من التضخم.

وأعلن معهد الإحصاء التركي "تركستات" في وقت سابق من أكتوبر الجاري أن معدل التضخم ارتفع في سبتمبر إلى 58ر19% على أساس سنوي، مقابل 25ر19% في أغسطس.