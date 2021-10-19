رئيس جامعة عين شمس عن واقعة «اسجد للكلب»: خطأ سلوكي وليست جريمة

وصف الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، واقعة الطبيب الذي أجبر ممرضًا على السجود للكلب بأنه حدث مؤسف، وأمرٌ لا يمكن الدفاع عنه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين: "ما حدث ليس جريمة، لكنّه خطأ سلوكي.. لكن نحترم الحكم القضائي الذي صدر، ولا تعقيب على أحكام القضاء".

وخلال المقابلة نفسها، كان المتيني قد أوضح أن الطبيب يُحال للنيابة العامة إذا ارتكب جريمة مثل القتل والسرقة.

وأشار كذلك إلى أن هناك جهة معنية لمحاسبة الطبيب في مهنته والتحقيق معه، ولفت إلى أنّ جهة التحقيق التي تباشر التحقيق مع الطبيب هي جهة محايدة وليست نقابة الأطباء، مؤكّدًا أن العقوبة قد تصل إلى الإيقاف أو سحب الترخيص.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قد قضت، يوم الإثنين، بمعاقبة الطبيب عمرو خيري واثنين آخرين، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم الأول 100 ألف جنيه، وتغريم الاثنين الآخرين 50 ألف جنيه لكل منهما، في اتهامهم بالتنمر على الممرض في الواقعة المعروفة بـ"اسجد للكلب".

جاء حكم الاستئناف بتخفيف العقوبة الصادرة ضد المتهمين في حكم أول درجة الصادر بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة 100 ألف جنيه لكل للطبيبين والموظف، بالإضافة إلى تعويض المجني عليه 20 ألف جنيه، عن الاتهامين المتعلقين بتقييد حرية المجني عليه واحتجازه والتنمر عليه بالقول واستعراض القوة.