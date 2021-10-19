وكيل الصحة بالسويس: زيادة عدد الحضانات بمستشفى السويس العام نهاية الأسبوع

صرح الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة في السويس، بأنه يجري تطوير قسم الحضانات من خلال زيادة عددها في نهاية الأسبوع الحالي، وذلك لمواكبة زيادة احتياج المواطنين للحضانات لحديثي الولادة.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها الدكتور إسماعيل الحفناوى، مساء أمس الاثنين، بمستشفى السويس العام، يرافقه الدكتور مينا فوزى ، مدير المستشفى، بهدف الإطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين علي مدار الساعة.

وقد شهدت الجولة المفاجئة تفقد أقسام طوارئ الجراحة والعظام والحضانات وأقسام العزل وخلال الجولة تواصل الحفناوى مع بعض الأهالي للإطمئنان على الخدمات المقدمة لذويهم من المرضي .